DE SANTIS, Basta scommesse. Demme è l'ideale

Lorenzo De Santis, procuratore ed esperto di mercato, ha detto la sua sulle operazioni che potrebbero coinvolgere i viola nella finestra di gennaio:

"Sento molto parlare di rinforzi a centrocampo, penso che la priorità sia trovare un attaccante di livello e che dopo questa eventuale operazione non ci siano fondi a sufficienza per rinforzare anche altri reparti. Per il centrocampo servirebbe un'occasione, ad esempio Demme che credo sia in partenza da Napoli, lui potrebbe essere l'ideale. Il motto comunque deve essere: comprare solo quello che è necessario, limitare al minimo le scommesse, sennò finisce come con le ultime finestre di mercato. Quello di gennaio è definito mercato di riparazione: per riparare serve qualcosa di pronto. Dobbiamo prendere usato sicuro, ad esempio Caicedo. Pavoletti? Viene da due infortuni al crociato ma sembra essersi ripreso, per età e profilo potrebbe essere un profilo interessante. Piatek? Non mi emoziona come nome, è un giocatore a mio avviso che soffre mentalmente, non penso sia in grado di prendersi grosse responsabilità.

De Santis ha parlato anche di un nome suggerito da Giovanni Galli per l'attacco viola, Lucas Alario: "Credo che Alario sia fantamercato: il Bayer l’ha pagato più di 20 milioni ed è in una squadra che è seconda in Bundesliga e ha passato il turno in Europa League, bisogna essere realisti: non sono questi gli obbiettivi alla portata".