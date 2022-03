DE PONTI, Viola, speranza Europa c'è. E su Piatek...

Gil De Ponti ex attaccante tra le altre del Bologna parla a Tuttomercatoweb.com del derby dell'Appennino in programma domenica al Franchi all'ora di pranzo. "Mi godo questa partita, ero a Bologna all'andata e domenica andrò allo stadio. La Fiorentina sta marciando bene, il Bologna ha dei momenti di stallo però sta facendo il suo. Tornano Arnatuovic e Medel che sono importanti e credo sia una bella partita. Io essendo anche fiorentino faccio tifo per tutte e due".

La Fiorentina può andare in Europa?

"Può arrivarci anche se ha perso colpi, è stata sfortunata ma deve recuperare una gara e una speranza c'è. Bisogna vincere sennò non ci arriva".

Da attaccante invece che pensa di Piatek?

"Mi piace però è un uomo quasi esclusivamente d'area. I suoi gol comunque li ha fatti. Non si è ancora inserito Cabral mentre Piatek, ripeto, non è un giocatore che tiene palla e fa salire squadra come altri. Dovrebbe far più, ma le caratteristiche sono quelle e non può tener palla se non l'ha mai tenuta. Tornando all'Europa bisogna vedere anche le concorrenti. La Lazio ad esempio ha Immobile che segna sempre, ogni anno fa trenta gol come minimo. E' brutto a vederlo però la mette sempre dentro".