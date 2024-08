DE PAOLA, La Fiorentina può puntare in alto con Palladino

FirenzeViola.it

Ne L'Editoriale di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha parlato dei temi caldi in vista della prossima Serie A. Il noto giornalista si è espresso anche sulla nuova Fiorentina di Palladino e sull'ex viola, attualmente al Bologna, Vincenzo Italiano: " La Fiorentina per me è tra le squadre che possono inserirsi ai vertici. Palladino ha le idee chiarissime e mai come quest'anno sarà l'anno degli allenatori che possono fare la differenza".

Bologna, che stagione si aspetta?

"A me piace Italiano, però mi sembra ancora un allenatore incompleto, un allenatore che deve fare ancora quel passo per crescere definitivamente. Alcune lacune per la duttilità nel gioco le ha dimostrate. Ad oggi il Bologna è più debole rispetto all'anno scorso".