DE MAGISTRIS, Montella frastornato. Vorrei sapere...

L’ex campione di pallanuoto fiorentino Gianni De Magistris ha analizzato così le vicende attuali in casa Fiorentina. “Ho visto un Montella frastornato in queste gare. Vorrei tanto sapere se la squadra lo segue. La Fiorentina di Prandelli giocava davvero bene, peccato poi che il progetto si interruppe. Finora i tifosi sono stati fin troppo buoni considerando che i viola non vincono da febbraio. Non penso che la Fiorentina giocherà per il pareggio contro il Genoa”.