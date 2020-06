DE MAGISTRIS, Farei giocare Ribery. Serve Chiesa...

Gianni De Magistris, ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola. Questo ciò che ha detto: "Ho visto le gare di Coppa Italia e la prima semifinale specialmente è stata soporifera perché senza pubblico il calcio perde molto. Sento parlare di un possibile ritorno allo stadio delle persone... La Fiorentina non ha più molto da chiedere al campionato, ma deve riuscire a raggiungere le posizioni tranquille della classifica. Le partite saranno particolari dopo uno stop del genere, ma se non dovesse vincere con il Brescia sarebbe un problema. Ribery? Io lo metterei anche se non ha i 90 minuti nelle gambe perché ha dimostrato di essere l'arma in più di questa squadra, ma leggo che probabilmente non partirà titolare: Iachini avrà i suoi buoni motivi. Lui suscita fantasia nella Fiorentina ed è normale che quando è in campo non voglia mai uscire... E' un campione. Chiesa? Anche lui può dare fantasia alla squadra, ma il Chiesa migliore, non quello ammirato nell'ultimo periodo. Ora ci sono anche i cinque cambi per evitare cali di stanchezza, comunque minore se c'è entusiasmo".