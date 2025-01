DE LAURENTIIS, Su X: "Daniele ti dedichiamo la vittoria"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la vittoria e il primo posto in classifica la serata del Napoli non è stata della più felici. Nel pomeriggio infatti, come raccontato dal vice allenatore dei partenopei Stellini nel post partita (Antonio Conte non se l'è sentita di parlare), è venuto a mancare il piccolo Daniele, un bambino che negli ultimi mesi ha combattuto contro una brutta malattia diventando una vera e propria mascotte azzurra. Anche il patron dei campani Aurelio de Laurentiis ha voluto dedicare la vittoria a Daniele con un post suo profilo X: "Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori". Di seguito il post: