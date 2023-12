DE LAURENTIIS, Siamo a firma del contratto con Osimhen

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - "Su Osimhen siamo alla firma del contratto che era in sospeso da questa estate". Lo ha annunciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del premio "Campania Felix". La trattativa tra il presidente del club azzurro e il procuratore di Osimhen Roberto Calenda va avanti dal ritiro di questa estate e non aveva ancora portato a un accordo definitivo per il rinnovo del contratto del 24enne nigeriano con il Napoli che scade a giugno 2025. Ora De Laurentiis annuncia di aver trovato l'accordo per il rinnovo dell'attaccante: previsto un netto incremento dell'ingaggio, attualmente da 4,5 milioni l'anno. (ANSA).