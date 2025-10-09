De Gea paratutto. Lo spagnolo è il portiere più efficace d'Europa

De Gea paratutto. Lo spagnolo è il portiere più efficace d'EuropaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:36News
di Redazione FV

De Gea celebrato da Sky Sport attraverso i propri canali social. Il 34enne spagnolo è il portiere più efficace in Europa per tiri parati ogni 90 minuti, a testimonianza di come stia tenendo un livello di rendimento superiore rispetto a tutti gli altri portieri non solo del nostro campionato, ma di tutti i top 5 campionati europei.

Attualmente nessuno è al suo livello tra i pali.