Dagli inviati De Gea: "Dura con due gol in venti minuti. Ma sono certo che daremo gioie ai tifosi"

Dalla pancia del Ferraris, dopo la sconfitta contro il Genoa, ha parlato in conferenza stampa il capitano della Fiorentina, David De Gea. Queste le sue parole:

Che gara è stata?

"È un campo dove i primi 15-20 minuti sono fondamentali. La pressione non è stata veramente forte e quando giochi in questo stadio è tosto. Abbiamo preso due gol in 20 minuti ed è stata dura. Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare dagli errori di oggi e andare avanti. È vero che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di imparare".

Cosa serve nelle prossime gare?

"Giocare contro le squadre più forti è più facile. Quando giochi con una squadra che vuole il pallone, penso che siamo una squadra forte. Abbiamo partite contro grandi squadre e da domani dobbiamo iniziare a lavorare".

Ma è solo questione di tempo?

"Abbiamo bisogno di tempo, non è facile per i giocatori che sono arrivati all'ultimo dalle nazionali. Siamo sì giovani, ma abbiamo fatto partite di buon livello. Non sono preoccupato vedendo come si allena la squadra. Sono sicuro che arriveranno le partite dove faremo punti e daremo gioia ai tifosi".

Come si comporta il capitano con i ragazzi?

"Per me essere capitano è essere un esempio, a volte anche senza parlare, ma con il modo di lavorare. Ci sono partite in cui poi non bisogna parlare a caldo, dipende dal momento, ma bisogna essere sempre lì e dare l'esempio".