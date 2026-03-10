De Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile"

De Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40News
di Redazione FV

"Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ci riproverai": questo il post sibillino di David De Gea, in un momento della Fiorentina in cui anche lui non è esente da critiche per alcuni errori.

La frase, anche se non ci sono riferimenti, è però diretta ad Antonin Kinsky portiere ceco classe 2003 del Tottenham che, in casa dell'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di Champions, ha preso tre gol commettendo due papere ed è uscito dopo appena 17' lasciando il posto a Vicario. Un incoraggiamento al giovane collega a non abbattersi perché questi errori possono capitare.