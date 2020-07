DDR, Niente patentino? No ad Acf con prestanome

Negli ultimi giorni era riemersa la possibilità che la Fiorentina potesse scegliere Daniele De Rossi come nuovo tecnico viola, supportato nello staff da Aurelio Andreazzoli come vice e da Paolo Bertelli come preparatore atletico. Una possibilità che però - secondo il TGR Rai Toscana - non potrà concretizzarsi perché l'ex capitano della Roma non riceverà il patentino se non dopo i corsi di Coverciano e perché lui non ha intenzione di avere un prestanome al suo posto come primo allenatore "ufficiale".

Come riferito ieri da Firenzeviola.it, lo staff era già stato scelto e potrebbe seguire De Rossi anche nel caso dovesse trovare un'altra panchina in Serie A. Panchina che però, non sarà quella viola.

LEGGI ANCHE: IND. FV, DDR e lo staff: contatti con Andreazzoli