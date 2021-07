DANJUMA, Adesso è ad un passo dal Villareal

Il Villarreal vuole fare spese in Inghilterra. Come riporta The Sun, il Sottomarino Giallo avrebbe infatti individuato nell'attaccante del Bournemouth Arnaut Danjuma il rinforzo giusto per alzare ulteriormente l'asticella nel suo reparto avanzato. L'olandese, cercato anche da Torino e Fiorentina in passato, ha segnato 15 gol in 33 presenze nella scorsa Championship.