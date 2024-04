DANI ALVES, Restituisce i soldi prestati da Neymar

Fonte: ANSA

(ANSA) - BRASILIA, 11 APR - L'ex giocatore brasiliano Daniel Alves, condannato a quattro anni e mezzo di carcere in Spagna per lo stupro di una donna nella discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022, ha restituito i 150.000 euro prestati dall'ex compagno di squadra nella 'Selecao' Neymar. Il denaro è servito all'ex laterale di Barcellona, Juventus e Psg a ottenere una pena minore di quanto aveva chiesto l'accusa in Tribunale. Il saldo dell'importo è stato confermato dagli avvocati difensori di Dani Alves, oro olimpico con la Seleçao a Tokyo.

Neymar aveva prestato i soldi all'ex collega perché i conti di Alves erano stati bloccati durante i 14 mesi in cui era rinchiuso in carcere. Il mese scorso, il padre di Neymar, Neymar da Silva Santos, aveva annunciato che la famiglia non avrebbe più aiutato l'ex terzino, in libertà provvisoria dal 25 marzo, dopo aver pagato una cauzione di un milione di euro. (ANSA).