DAMIANI, Non avrei preso Ribery. Iachini...

Oscar Damiani ha parlato a TMW anche del mercato francese e della Fiorentina nel corso dell'intervista che potete vedere sotto: "Sono contento della conferma di Iachini. Non voglio dare consigli, ma non sono per prendere Ribery a 35 anni, la Fiorentina deve prendere giovani da far diventare campioni, questo è strategicamente giusto. Commisso ha ambizione e vuol giocatori pronti ma servono 100 milioni e allora preferisco spendere 15-20 milioni ad esempio per un giovane fortissimo come Reine-Adélaïde del Lione. Il mercato francese? Ci sono casi particolari. Faccio un altro esempio: Thuram, figlio dell'ex parmense, ha preferito andare al Borussia Moenchengladbach e non all'Atalanta. E per me questa è una follia".