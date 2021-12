DAMIANI, Ikoné forte, il problema sarà l'inserimento

Oscar Damiani, noto intermediario, agente ed esperto di calcio francese, ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina Ikoné: "È bravo e forte, il problema di questi ragazzi da noi è l'inserimento, perché in Francia c'è un modo diverso di approcciare gli allenamenti e le partite. Ikoné è un ragazzo non facile caratterialmente ma le qualità ci sono tutte, assolutamente. Può giocare sia da attaccante esterno che da seconda punta, si muove molto anche se caratterialmente non è semplice da gestire. Un allenatore come Italiano può comunque farlo crescere e migliorare. L'inserimento nella squadra sarà la parte più difficile, ma le qualità di Ikoné ci sono".