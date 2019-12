Nell’ambito della Giornata Olimpica - Festa Provinciale dello Sport organizzata ieri dal Coni il difensore della Primavera Christian Dalle Mura ha ricevuto la “Stella al Merito Sportivo”; riconoscimento ottenuto anche per la recente partecipazione ai Mondiali di calcio Under 17 che si sono disputati in Brasile dove l'Italia è arrivata ai quarti di finale.