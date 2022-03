DALLA TURCHIA, Pulgar scontenta il Galatasaray

La Fiorentina segue con attenzione il cammino di Erick Pulgar al Galatasaray, dove è in prestito, ed pare essere sorpresa del poco impegno del centrocampista cileno. Secondo quanto riporta il webaslan.com, dalla Turchia sarebbero arrivate impressioni negative sul rendimento del classe ’94, che non è stato in grado di raccogliere più di 137 minuti in 4 delle 5 partite di campionato e che non ha trovato spazio nella trasferta di Barcellona in Europa League.