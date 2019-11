DALLA TURCHIA, Montella ha chiesto Adem Ljajic

Vincenzo Montella avrebbe chiesto alla società Adem Ljajic. L'ex attaccante viola, adesso al Besiktas, ha già giocato in Serie A anche con le maglie di Roma, Inter e Torino e conosce benissimo il nostro campionato. Il sistema di gioco utilizzato dal tecnico della Fiorentina, il 3-5-2, potrebbe inoltre essere cambiato per esaltare le sue caratteristiche. Secondo quanto riportato dal portale turco fotospor.com la società non avrebbe ancora dato l'ok e non sarebbe ancora del tutto convinta nel formulare un'offerta per il giocatore.