DALLA TURCHIA, Il Galatasaray punta ancora Jovic

Le date di calciomercato variano da paese a paese e in alcuni infatti è ancora possibile fare operazioni in entrata, non più possibili in Italia, Spagna, Inghilterra e Germania tra le altre. Dal nostro campionato o dalla Premier però si può cedere, ad esempio in Turchia. Il calciomercato infatti è ancora aperto per una settimana e i media turchi (tra cui Sabah.com da cui proviene la notizia) parlano di un interesse ancora vivo per Jovic da parte del Galatasaray.

Il club turco infatti ha ceduto l'ex viola Seferovic e Van Aanholt, "svuotato" la quota dedicata agli stranieri e ha ancora a disposizione la possibilità di investire in ingaggi e così mantiene aperta la speranza di portare Jovic a Istanbul.

Certo è che, rinunciato a prendere una punta come Zapata, la Fiorentina rimarrebbe con un solo centravanti, Cabral, anche se Italiano spesso e volentieri utilizza Kouame (e magari Gonzalez) in quel ruolo.