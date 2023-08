DALLA SPAGNA, Quarta primo obiettivo per il Betis, ma...

FirenzeViola.it

In attesa di capire quale possa essere il colpo in difesa della Fiorentina, il capitolo cessioni sembra meno intricato, con Martinez Quarta sempre più lontano dalle sponde dell'Arno. Il futuro dell'argentino sembra direzionato verso Siviglia, sponda Betis, ma l'affare, per concludersi, dipenderà molto probabilmente da una cessione degli spagnoli (Luiz Felipe sembra il più accreditato).

Come riportato da Estadio Deportivo, infatti, il Real Betis ha bisogno di vendere per ridurre il peso salariale e tesserare nuovi giocatori. Già adesso i nuovi arrivati Bartra e Bellerin non hanno potuto prendere parte alla prima giornata di campionato e saranno arruolabili da mister Pellegrini solo dopo l'ufficialità della cessione di Juanmi, già in Arabia e pronto ad accasarsi all'Al Riyadh. Martinez Quarta, dunque, resta il primo obiettivo per la difesa verdeblancas, ma per concretizzarsi il Betis dovrà necessariamente cedere.