DALLA SPAGNA, Pronta offerta viola per Racic

Uros Racic non sta vivendo un buon momento al Valencia anche per via degli infortuni subiti in stagione che ne hanno limitato l’utilizzo da parte del tecnico. Dunque, secondo quanto riporta il media spagnolo eldesmarque.com, la Fiorentina avrebbe pronta un’offerta per il centrocampista: si tratterebbe di un prestito fino a fine stagione. Tuttavia - si legge - il Valencia è restio a cederlo, data la scarsità di alternative in quella zona del campo e molto dipenderà dalle mosse di mercato che opererà il club.