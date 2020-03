Secondo quanto riportato da Cadena SER, il Getafe potrebbe considerare di non recarsi in Italia per l'andata degli ottavi di finale contro l'Inter se non riceverà le giuste garanzie di assoluta sicurezza di fronte alla crisi del Coronavirus. Secondo l'emittente, c'è anche la possibilità che la partita venga disputata, ovviamente a porte chiuse, ma fuori dalla Lombardia.