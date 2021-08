DALLA SPAGNA, Due ostacoli per Pezzella al Betis

Secondo quanto afferma <i>ABC de Sevilla</i>, il Real Betis ha preso effettivamente in considerazione il ritorno in rosa di <b>German Pezzella</b> potenzialmente in uscita dalla Fiorentina ma ci sono almeno due ostacoli per concludere l'eventuale trattativa. Il primo è il prezzo richiesto dai viola per un giocatore in scadenza nel 2022; il secondo l'ingaggio che l'argentino percepisce in Italia, alto per i parametri degli andalusi. I prossimi giorni serviranno per capire se ci saranno o meno margini per limare i costi dell'operazione e per dare il via libera al ritorno in Spagna dell'attuale capitano della squadra di Italiano.