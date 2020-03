DALLA SPAGNA, Ancora pressing Real su Lafont

L'ex portiere viola ed attualmente in Francia al Nantes Alban Lafont potrebbe presto cambiare ancora una volta maglia: l'estremo difensore - che lo scorso anno ha giocato titolare per un'intera stagione alla Fiorentina - potrebbe infatti dirigersi verso la Liga, dove ad attenderlo ci sarebbe il Real Madrid. Secondo quanto riportato dal media iberico Defensa Central, il tecnico dei blancos Zinedine Zidane sarebbe interessato al giovane francese, attualmente in prestito biennale a Nantes e con all'attivo una buonissima prima parte di stagione. Lafont, lo ricordiamo, è ancora legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2023.