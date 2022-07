DALLA ROMANIA, Munteanu vicino al Farul Costanta

Luis Munteanu potrebbe tornare in patria. Secondo quanto riportato dal portale Digisport, l'attaccante classe 2002 della Fiorentina,dopo il mancato trasferimento alla Dinamo Bucarest, sembrerebbe propenso a tornare al Farul Costanta, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. A proposito di ciò ha parlato anche il responsabile tecnico del club rumeno Gheorghe Hagi: “Fino a settembre cerchiamo la squadra ideale, per essere competitivi, per poter competere con qualsiasi squadra rumena. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Ci sono stati colloqui su Louis, ci sono ancora e non sono ancora finiti, ma se le cose andranno normalmente lui verrà”.