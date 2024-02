DALLA ROMANIA, Il presidente del FCSB vuole Munteanu

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il club rumeno della Steaua Bucarest, oggi chiamato FCSB, ha messo gli occhi su Louis Munteanu. L'attaccante classe 2002 di proprietà della Fiorentina attualmente gioca in prestito all'FCV Farul, squadra allenata dalla leggenda Gheorghe Hagi. L'FCSB vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo e a confermarlo è stato proprio il presidente della squadra di Bucarest. Queste le sue parole: "Non posso fare nulla con Louis Munteanu senza l'ok di Hagi. Il giocatore in questo momento è suo, anche se è di proprietà della Fiorentina. Non posso negoziare senza l'approvazione di Hagi: questa è morale, questa è l'etica dell'amicizia. Ci sono leggi non scritte. Devo parlare con lui. Vorrei dire ad Hagi: 'Prendilo tu e poi io ti dò i soldi.

Prendilo e prestamelo'. Se tratto, la Fiorentina chiederà a me tanti soldi. Il Farul può prenderlo per un milione di euro, a me invece ne chiederebbero due. Hagi non mi ha risposto, ma vedremo. Prenderò Munteanu, se Hagi vuole. Mi piace molto, è giovane. È l'unico attaccante della Romania".