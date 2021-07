DALLA POLONIA, ACF su Juranovic se Lirola va via

Dalla Polonia parlano di un interesse della Fiorentina per Josip Juranovic. Già qualche tempo fa c'erano voci su un possibile trasferimento del giocatore croato dopo Euro 2020 con la Fiorentina, costretta a cercare un nuovo laterale destro vista la possibile partenza di Pol Lirola verso l'Olympique Marsiglia. Tuttavia la trattativa non ha avuto seguito e il croato è già rientrato a Varsavia dopo una breve vacanza dove oggi inizierà stagione con il Legia. La sempre possibile partenza di Lirola riporta però in auge l'affare. Il club polacco non vorrebbe lasciar partire il giocatore in realtà, essendo un pilastro della squadra il cui contratto durerà fino al 2023, ma qualora arrivasse un'offerta allettante e convincete per Juranovic stesso, sarebbe difficile trattenerlo. Lo scrive pilkanozna.pl che stima il giocatore sui 2.5 milioni.