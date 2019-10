Continua a tenere banco in Germania l'interesse dell'Inter nei confronti di Thomas Muller, attaccante classe 1989 sotto contratto col Bayern Monaco fino al giugno 2021. Secondo quanto riportato da Kicker per convincere il campione del Mondo 2014 ad approdare in Serie A durante il mercato di gennaio, l'Inter avrebbe messo sul piatto un contratto triennale.