DALLA COLOMBIA, Dubbi su Mina: "Perché lo chiamano?"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

AS Colombia, testata sudamericana, propone un focus sul difensore della Fiorentina Yerry Mina, tra i peggiori in campo contro il Parma e a proposito del quale, in patria, riaffiorano le perplessità dei tifosi. "Perché continuano a convocarlo in Nazionale? Dopo i Mondiali non doveva più giocare qui" i commenti che vanno per la maggiore da parte degli utenti. Dubbi già emersi dopo la prima convocazione da calciatore viola di Mina a settembre e che adesso montano.