Dall'Inghilterra, Tudor già a rischio sulla panchina del Tottenham

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "L'uomo sbagliato al posto sbagliato". I media britannici, a cominciare dalla Bbc, hanno definitivamente bocciato l'esperienza di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham, incappato ieri nella quarta sconfitta in altrettante partite da quando il croato ha preso il posto di Thomas Frank. Nel 5-2 subito in Champions contro l'Atletico Madrid, oltre al risultato, non ha convinto la scelta di sostituire il portiere titolare Vicario con il giovane Antonin Kinsky, salvo tornare indietro dopo 17 minuti, quando la partita era ormai compromessa a causa di alcuni vistosi errori di Kinsky, uscito in lacrime.

Tudor ha pronunciato il classico "no comment" quando gli è stato chiesto se meritasse di mantenere il suo incarico, ma in 26 giorni alla guida degli Spurs, in lotta per non retrocedere, non ha portato alcun miglioramento nè al gioco né ai risultati, sottolineano i media britannici. Così si fanno insistenti le voci di un possibile ritorno di Mauricio Pochettino, che ieri era allo Stadio Metropolitano per assistere alla partita. (ANSA).