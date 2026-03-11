Il retroscena su Dzeko: il Paris FC aveva offerto il triplo dello Shalke 04

Retroscena sul mercato invernale svelato da Sport Bild in merito ad Edin Dzeko. Era lui il grande obiettivo per l'attacco del Paris FC prima di virare su Ciro Immobile, e per questo all'attaccante che era in uscita dalla Fiorentina era stata messa sul piatto una cifra molto importante. 1,3 milioni di euro per un contratto di appena cinque mesi. Una cifra importante che però non ha fatto cambiare idea al giocatore Dzeko ha infatti deciso di rifiutare la proposta, preferendo trasferirsi in Germania allo Schalke 04, in seconda divisione. Una scelta sorprendente anche dal punto di vista economico, visto che l’accordo con il club tedesco prevede uno stipendio complessivo di circa 300.000 euro.

Sul campo, però, la decisione sembra aver pagato: l’attaccante bosniaco ha già realizzato cinque gol nelle prime sette presenze con lo Schalke. Numeri che inevitabilmente alimentano qualche rimpianto in casa Paris FC, soprattutto alla luce delle difficoltà di Immobile, ancora fermo a zero reti dopo sei partite con la squadra parigina.