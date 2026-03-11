Dagli inviati Viareggio Cup, la Fiorentina supera il Viareggio 2-0: ottavi ad un passo

La Fiorentina Under 18 concede il bis alla Viareggio Cup e mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. Dopo il netto 5-1 rifilato lunedì alla Vis Pesaro, la squadra guidata da Capparella (nella foto) al Viola Park ha superato 2-0 il Viareggio nella seconda giornata del girone, salendo a punteggio pieno (6 punti) e avvicinandosi al passaggio del turno: per l’aritmetica manca ancora un passo, legato alla differenza reti dell’ultima gara, ma i viola sono ormai qualificati al 99%.

La partita si sblocca presto. All’11’ la Fiorentina passa in vantaggio: Pietropaolo sfonda sulla fascia e mette in mezzo un pallone preciso che Mataran trasforma nell’1-0, indirizzando subito la gara dalla parte dei gigliati (per l'argentino secondo gol nel torneo dopo quello di lunedì). Il Viareggio prova a reagire ma la squadra viola controlla con ordine, concedendo poco e ripartendo con pericolosità.

Nella ripresa arriva il colpo che chiude i conti. Al 61’ Boskovic si incarica di una punizione dal limite e con una conclusione precisa firma il raddoppio, mettendo in ghiaccio il risultato. Pochi minuti più tardi, al 65’, il Viareggio resta anche in inferiorità numerica: Lippi viene espulso con un rosso diretto per un duro intervento su Angeloni. Nel finale la Fiorentina gestisce senza affanni e porta a casa altri tre punti pesanti. Con due vittorie in due partite e sette gol segnati, i ragazzi di Capparella vedono ormai gli ottavi della Viareggio Cup davvero a un passo.