Vanoli chiarisce: "L'obbiettivo è quello di avere Kean contro la Cremonese"
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, nella conferenza stampa di viglia della sfida di Conference League tra i viola e il Rakow, ha fatto un punto sulle condizioni fisiche di Moise Kean in vista soprattutto del delicatissimo scontro salvezza che attende il club gigliato il prossimi lunedì in casa della Cremonese. Queste le sue parole: "Kean porta avanti un protocollo giorno per giorno, come ho detto, e andrà valutato giorno per giorno. Ma l'obiettivo resta sempre quello di averlo a Cremona".
