DALL'INGHILTERRA, Kayode è nella lista del Liverpool

Il Liverpool piomba su Michael Kayode? La notizia rimbalza dall'Inghilterra, dove il portale Caught Offside parla della questione Alexander-Arnold e di un Liverpool pronto a salutare l'esterno destro visto lo stallo sui discorsi per il rinnovo del calciatore. Per questo i reds si stanno già guardando intorno e sebbene il primo nome nella lista sia Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen, ma subito dietro come interesse c'è Kayode, classe 2004 della Fiorentina. Il calciatore viene considerato con un grandissimo potenziale ma i fan del Liverpool preferirebbero un nome già affermato.