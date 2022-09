DALL'ARA, Fischi e cori da parte dei tifosi viola

Gli oltre mille tifosi della Fiorentina presenti al Dall'Ara non hanno preso particolarmente bene la prestazione della squadra di Italiano che ha perso 2-1 contro il Bologna. Davanti ad alcuni dei giocatori che sono andati sotto il settore ospiti dopo la sconfitta, il pubblico di fede gigliata si è lasciato andare a qualche fischio e anche ad un paio di cori come: "Tirate fuori le p***e" e "meritiamo di più". Per la società viola saranno giorni difficili in vista della partita di Conference League.