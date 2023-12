DAL VIOLA PARK, Le immagini di oggi: c'è Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Allenamento mattutino al Viola Park per la Fiorentina: dopo il giorno di riposo in seguito alla vittoria ai rigori col Parma, spazio al lavoro sul campo per Vincenzo Italiano e i suoi. In gruppo Jonathan Ikoné, out mercoledì per attacco febbrile ma adesso recuperato. Da valutare ancora le condizioni di Nicolas Gonzalez, alle prese con un affaticamento muscolare e in dubbio per il match contro la Roma di domenica sera. Ecco il video postato dai canali social della Fiorentina: