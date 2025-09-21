Dal bullone del '76 alla vittoria di Fabregas: le statistiche più curiose di Fiorentina-Como

Riepilogo di statistiche e curiosità, a cura di Tuttomercatoweb.com, su Fiorentina-Como di questo pomeriggio. La Fiorentina lo scorso anno ha perso solamente tre partite in casa e una di queste è stato proprio contro la formazione allenata da Fabregas (0-2). Un successo quello che ha posto fine a un digiuno di vittorie dei lombardi a Firenze che durava dal 1987.

Quattro, con quello dell’anno scorso, i successi dei comaschi a Firenze. Uno di questi però è arrivato a tavolino. Il 4 aprile 1976 un bullone lanciato dagli spalti colpì il portiere del Como, Rigamonti, che dovette lasciare il terreno di gioco. Il 4-1 conseguito sul campo dai viola, si trasformò in 0-2 per i comaschi, dopo l'intervento del giudice sportivo.

La Fiorentina è (al momento in cui scriviamo) una delle sei squadre di A che ha già dovuto fronteggiare un calcio di rigore, subendo per altro gol (De Bruyne contro il Napoli). Da sottolineare che sono stati tutti trasformati.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

14 incontri disputati

8 vittorie Fiorentina

2 pareggi

4 vittorie Como

21 gol fatti Fiorentina

11 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1949/1950 Serie A Fiorentina vs Como 0-1, 26° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A, Fiorentina vs Como 0-2, 25° giornata