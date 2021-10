DAINO, Osimhen è un calciatore totale. A Firenze…

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Daniele Daino, ex azzurro e dirigente sportivo: "Il Napoli è cresciuto in maniera esponenziale con Spalletti. Non è più una squadra votata solo all’attacco, oggi si prepara la partita anche in base all’avversario. A Firenze è rimasto 2 passi indietro e poi ha colpito. La bravura del suo allenatore gli sta permettendo di non sbagliare niente. La squadra è forte, corre, ha qualità ma gli altri sono cresciuti. Osimhen? Inizio di campionato straripante, giocatore totale. Fa salire, sa tenere la palla, ti fa rifiatare, attacca gli spazi e si fa trovare pronto in zona gol. Al momento pesa molto nella sorte del Napoli per tante ragioni. Però vorrei sottolineare è il fatto che, analizzando la gara di ieri, nel momento in cui la Fiorentina stava attaccando in maniera forte, Osimhen stava dentro all’area con i difensori e ne ha prese 3-4 di testa importantissime facendo il difensore aggiunto. Mi piace sottolinearlo, il segnale che dà è quello di tenere il risultato e di dare una mano. Può migliorare ancora tantissimo nella tecnica pura e individuale. Koulibaly? Sembra quello di Sarri, il Napoli lo ha ritrovato ed è un muro. Gli attaccanti della Fiorentina con lui davanti si sono visti intercettate tante situazioni”.