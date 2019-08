Nonostante alla Fiorentina non trovi spazio e per lui non si siano ancora fatte avanti concretamente avanti delle squadre, Bryan Dabo può gioire per la convocazione in Nazionale arrivata dal Burkina faso. Il selezionatore Paulo Duarte ha scelto il centrocampista gigliato per le amichevoli che la compagine africana giocherà contro il il Marocco il 6 e 9 settembre.