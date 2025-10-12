Da Viti a Parisi la lista dei meno impiegati da Pioli alla ricerca di spazio

Nelle scelte fatte sin qui da Pioli in campionato ci sono anche giocatori che il tecnico viola non ha mai schierato, due su tutti Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri, due centrocampisti che fino alla fine del mercato estivo hanno ballato tra riconferma e cessione. Lo svizzero Sohm invece, sul quale sono stati investiti 16 milioni per acquistarlo dal Parma, non è al momento, pur infortunato, tra i preferiti di Pioli, che gli ha dato 238 minuti in 5 presenze. Il tecnico ha garantito che tutti gli acquisti sono stati concordati col suo benestare. Ma se Sohm può ancora giocarsi le sue carte, sembrano esserci poche possibilità per l’esterno sinistro campano Fabiano Parisi che finora si è dovuto accontentare in campionato di soli 13 minuti nel finale a Cagliari al posto di Gosens. Diverso è invece il caso di Mattia Viti, che può fare il braccetto di sinistra nella difesa a tre. È in prestito dall’Empoli con diritto di riscatto. Viti a Pioli piace, ma finora è andato in campo solo tre volte.

Nel reparto arretrato c’è affollamento. Infatti anche Eddy Kouadio, classe 2006, vorrebbe trovare più spazio, ma è facile che a gennaio venga mandato in B proprio per avere un minutaggio importante, come successo lo scorso anno con l’esterno, sempre del 2006 , Jacopo Fortini che ha giocato due volte per 77 minuti. Ma piano piano si sta guadagnando un po’ di fiducia. L’ambiente fiorentino reclama spazi pure per il giovanissimo e talentuoso portiere, ancora un 2006, Tommaso Martinelli di Bagno a Ripoli sede del Viola Park. Ma per ora è meglio, vista la situazione, mettersi saldamente nelle mani di De Gea. C’è bisogno di tutta la sua esperienza per provare a risalire. Gli esperimenti sono rimandati a più avanti. E pure in Conference toccherà allo spagnolo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.