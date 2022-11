DA SALERNO, Tramontata la pista Venuti. Il punto

Secondo quanto rivela TuttoSalernitana.com, il club campano ha abbandonato la pista relativa a Lorenzo Venuti, individuato inizialmente come sostituto ideale di Pasquale Mazzocchi. La situazione contrattuale del terzino, tuttavia, ha spinto la dirigenza a interrompere la trattativa. L'ex Benevento è in scadenza a giugno del 2023, la Fiorentina non gli offrirà il rinnovo e certo il difensore non avrebbe accettato la destinazione Salerno se non in presenza di un pluriennale. Considerando che Mazzocchi era, e resta, il titolare e che sarà a disposizione da metà marzo fino alla fine del campionato, la dirigenza e la proprietà opteranno per un giovane in prestito con diritto di riscatto per non avere in rosa troppi esterni destri di proprietà.