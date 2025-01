DA ROMA, Lazio crocevia Champions. Baroni…

FirenzeViola.it

Il Messaggero scrive che per la Lazio la partita contro al Fiorentina se non rappresenta un vero e proprio crocevia per la Champions League poco ci manca. I biancocelesti, dopo aver messo in ghiaccio la qualificazione da primi in classifica agli ottavi di Europa League, hanno l’obiettivo di allungare in classifica su Juventus, Bologna e, appunto, Fiorentina. Baroni dovrà però far fronte all’assenza di Nuno Tavares, che verrà sostituito da Luca Pellegrini.

Per il resto sarà la classica Lazio in versione ‘doppio centravanti’: Castellanos in area e Dia alle sue spalle, con Isaksen e Zaccagni sulle corsie laterali. A centrocampo agiranno i soliti Guendouzi e Rovella, mentre in difesa, oltre al già citato Pellegrini, ci saranno Romagnoli, Gila e Marusic davanti a Provedel.