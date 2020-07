DA NAPOLI, Pezzella vuole gli azzurri ma è piano B

Novità sul futuro di German Pezzella direttamente da Napoli, dove da tempo gli azzurri stanno corteggiando il capitano della Fiorentina: secondo quanto riferisce il sito gonfialarete.com quando si parla di Napoli a Pezzella brillano gli occhi. Non è la prima volta che ci sono dei contatti tra Giuntoli e il suo procuratore Martin Guastadisegno, che si conoscono da anni e che hanno un ottimo rapporto, e ogni volta il nazionale albiceleste ci mette il pensiero, perché vorrebbe fortemente vestire la maglia azzurra e, fosse per lui, si trasferirebbe all’ombra del Vesuvio il prima possibile. Le cifre non sarebbero un problema, da parte del difensore argentino c’è un ‘sì’ totale al Napoli. Pezzella però, non si illude più di tanto e il motivo è molto semplice: da quello che è venuto fuori dagli ultimi contatti infatti, la sensazione che Pezzella e le persone accanto a lui hanno, è che Gabriel del Lille sia molto più avanti rispetto a lui per raccogliere la pesante eredità di Koulibaly. Il Napoli in pratica, ha fatto capire all’argentino che al momento rappresenta un piano B.