DA NAPOLI, Milik-viola: speranza concreta a gennaio

Arek Milik, a lungo sogno di mercato per la Fiorentina, potrebbe cambiare meglia già nel mercato di gennaio. A darne conto questa mattina è Il Corriere del Mezzogiorno, che spiega come - prima di perdere a 0 il giocatore - il Napoli spingerà il polacco verso altri lidi: le liste sono state ufficializzate sia per campionato e Coppa Italia che per l’Europa League, Milik è fuori in entrambe e Giuntoli è già al lavoro per cederlo a gennaio, la Fiorentina, che non ha preso l’attaccante sul mercato, resta la speranza più concreta.