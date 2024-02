DA EMPOLI, Gli azzurri pagheranno sedili rotti dai viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nelle ultime ore, la foto dei diversi seggiolini rotti dai tifosi della Fiorentina in curva sud al "Castellani", ha fatto il giro dei social. In tanti hanno chiesto che i danni, circa tremila euro la spesa, venissero fatti coprire dalla società viola. Ma secondo quanto riporta pianetaempoli.it, l'Empoli ha deciso che non innescherà nessuna azione di rivalsa. Un gesto che vuol essere distensivo - si legge - e non per colpevolizzare il club gigliato.