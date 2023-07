DA BRESCIA, La Fiorentina continua a seguire Cistana

INDISCREZIONI DI FV ARCADIO A RFV, ECCO PERCHÉ TERREI JOVIC E IKONÉ L'ex attaccante ed ora allenatore Antonio Arcadio ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" dell'attualità viola: "Guardando quello che ha fatto Cabral quest'anno sarebbe da onfermare perché ha dimostrato di avere... L'ex attaccante ed ora allenatore Antonio Arcadio ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" dell'attualità viola: "Guardando quello che ha fatto Cabral quest'anno sarebbe da onfermare perché ha dimostrato di avere... NOTIZIE DI FV QUELLI CHE...SPERANO Tra sei giorni prende il via la preparazione della prima squadra e, in attesa di nuovi acquisti, sono diversi i giovani che saranno chiamati ad allenarsi con la prima squadra, soprattutto alla luce delle assenze di 4 big per via delle Nazionali (Amrabat, Milenkovic, Kouame e... Tra sei giorni prende il via la preparazione della prima squadra e, in attesa di nuovi acquisti, sono diversi i giovani che saranno chiamati ad allenarsi con la prima squadra, soprattutto alla luce delle assenze di 4 big per via delle Nazionali (Amrabat, Milenkovic, Kouame e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi