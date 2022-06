D. LIPPI, Viola è un club appetibile. Vedrete che...

L'agente Davide Lippi è intervenuto per esprimere la sua opinione su temi riguardanti la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa si aspetta dal mercato viola?

"Il progetto della Fiorentina non nasce da questo mercato, ma da quando è arrivato Commisso. Stanno lavorando per costruire una rosa di livello e il tempo lo dimostra. Hanno investito sempre di più, la qualità della rosa è sempre migliorata e credo che continueranno a spendere in maniera oculata con il cervello, andando ad intervenire in modo intelligente, investendo su giocatori giovani e di valore".

Come mai si prendono troppi giocatori in prestito?

"Torreira e Odriozola sono di uno spessore molto importante, il mercato non dava magari l'opportunità di comprarli, anche perché i loro ingaggi sono importanti. Non si cambia il monte ingaggi da un anno all'altro, ma si cresce da un anno all'altro... La Fiorentina sta crescendo e migliorando anno dopo anno".

La Fiorentina ha aumentato la sua attrazione?

"Assolutamente sì. I viola sono diventati un club appetibile, giocatori come Torreira o Odriozola 2-3 anni fa non sarebbero venuti, hanno fatto un grande valore per far crescere il club e prossimamente si avvicineranno giocatori sempre più appetibili. Non si possono comprare calciatori da 50-60 milioni se non si ha un fatturato di un certo tipo".

Quanto c'è dell'allenatore in questa Fiorentina?

"Italiano è arrivato quest'anno, ha giovato di un lavoro cominciato 3 anni fa, ha dato una bella svolta ed ha fatto un salto in avanti importante, dimostrando un gioco di qualità. C'è da migliorare, la Fiorentina ha lasciato per strada punti in partite accessibili, ma sta facendo un gran bel lavoro. Per i giocatori che possono venire a Firenze avere un allenatore così è un plus".