D. CANOVI, Gattuso: ecco l'errore viola. Fonseca...

Il decano dei procuratori Dario Canovi ha parlato dei principali temi riguardanti la Fiorentina: "Gattuso a mio avviso con la Fiorentina aveva già fatto quasi tutto, poi è successo qualcosa. L'errore che fanno i viola è quello di far trapelare certi nomi prima di chiudere il contratto, lo sbaglio fondamentale che non dovresti mai fare. All'ultimo momento succede sempre qualcosa, ricordatevi per esempio Milinkovic-Savic. Come diceva Trapattoni: 'Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco'".

Fonseca come lo vede?

"Ho detto più volte che per me è uno di quegli allenatori che non porta un surplus alla squadra e non toglie neanche. Non è certamente uno da prima pagina".

Di Vlahovic che ne sarà?

"Chi tiene sotto gli occhi i giocatori sa che Vlahovic diventerà di prima fascia e non appena Prandelli aveva detto di puntare su di lui era da fargli rinnovare il contratto. Ora dipende da quanta voglia avrà di firmare, è uno di quelli che vogliono tutte".