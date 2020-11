D'AVERSA, No a ricca offerta del Pyramids in Egitto

Roberto D’Aversa rifiuta l’Egitto. Come scrive TuttoMercatoWeb.com, l’ex allenatore del Parma, tra i nomi che si leggono anche in ottica Fiorentina, ha declinato una proposta dal Pyramids, formazione del campionato egiziano. Il tecnico era stato invitato ad un meeting in via telematica organizzato da Joseph Gaphios e Antonio Cardoso, ma non si è presentato. Sul tavolo un ricco contratto triennale da una delle nuove frontiere del calcio mondiale, ma D'Aversa ha declinato.