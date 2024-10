D'AVERSA, Fiorentina-Empoli? Non ci penso ancora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa ha risposto anche a una domanda sulla sfida contro la Fiorentina in Coppa italia: "Ora penso solo al modo di trovare un punto debole di un Napoli che non ha punti deboli. Noi a dieci punti e con la seconda difesa migliore della Serie A? Stop. La salvezza rimane il primo e unico obiettivo dell’Empoli, altrimenti vorrebbe dire non aver dato valore a questi dieci punti che ci torneranno utili nei momenti di difficoltà. Lavoriamo per scongiurarli, ma ci saranno”.

Sui giovani: "Viti arriverà a livelli di rilievo. Di Fazzini già pensavo bene, ma allenandolo credo possa veramente andare molto, molto più in là dello scorso anno. Goglichidze sta avendo una crescita esponenziale, Ismajli è già pronto per un grandissimo club, e per il futuro spostato un po’ più avanti ci sono Seghetti, Marianucci e Tosto".